Adana'da 18 yaşındaki genç silahlı kavgada can verdi Adana'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde husumetli iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 18 yaşındaki Deniz Özdemir vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Olay yerinde can verdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özdemir'in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya karıştığı öne sürülen iki kişiyi gözaltına alan polis ekipleri soruşturmaya devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)