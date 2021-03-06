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    Adana'da 18 yıl hüküm giymiş firari yakalandı

    Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu halde kayıplara karışan firari şahıslar, ekiplerin çalışmaları sonucu bulunarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 06.03.2021 - 10:42
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    Adana'da 18 yıl hüküm giymiş firari yakalandı

    Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü firariler hakkında çalışma başlattı.

    Başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Şükrü S. isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi.

    Şahsın, yaralama suçundan 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

    İŞ MERKEZİNDE BULUNDU

    Ayrıca, hırsızlık suçu işleyerek 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış Hasan A. isimli şahsın yeri de tespit edildi.

    Şahıs, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde bulundu. Yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

    Adana da 18 yıl hüküm giymiş firari yakalandı #1

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Hükümlüler hakkında işlem yapıldıktan sonra, şahıslar cezaevine gönderildi.

    Adana da 18 yıl hüküm giymiş firari yakalandı #2

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