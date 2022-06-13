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- Adana’da 19 yaşındaki genç, gölde boğuldu
Adana’da 19 yaşındaki genç, gölde boğuldu
Serinlemek için bara gölüne giren 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Gencin yakınları sinir krizi geçirdi.
- 13.06.2022 - 08:47
- Güncelleme : 13.06.2022 - 09:34
Ailesi ile birlikte Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Nergizlik köyündeki Nergizlik Baraj Gölü kıyısına piknik yapmaya gelen Durmuş Gün (19), dün saat 19.00 sıralarında sıcaklayınca serinlemek için suya girdi.
Bir süre yüzen Gün, suda çırpınmaya başladı.
Suda kaybolan gencin ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Cansız bedeni bulundu
Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, Gün'ün cansız bedenini gölde buldu.
Göl kıyısında arama çalışmasını izleyen Gün'ün yakınları, acı haberi sonrası sinir krizi geçirdi.
Soruşturma başlatıldı
Gölden çıkartılan Gün'ün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.