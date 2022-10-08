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    Adana'da 19 yaşındaki genç veda videosu atıp kayıplara karıştı

    Lise son sınıf öğrencisi, arkadaşlarına veda videosu yolladı, ardından kayıplara karıştı. 5 gündür haber alınmayan genç için arama başlatıldı.
    • 08.10.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 10:27
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    Adana'da 19 yaşındaki genç veda videosu atıp kayıplara karıştı

    Adana’nın Kozan ilçesi Hacımirazli Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Hakan Demiryürek, 5 gün önce ailesine ve arkadaşlarına attığı veda videosunun ardından ortadan kayboldu.

    Gencin bulunması için ailesi ile sevenleri seferber oldu.

    Anne iyi bir haber bekliyor

    Polise kayıp ihbarında bulunurken, 6 çocuk annesi Türkan Demiryürek, oğlunun kaybolduğu gün evden para almadan ayrıldığını ve üstünde yeşil tişört, kot pantolon, siyah ayakkabı olduğunu söyledi.

    Acılı anne, oğlunu görenlerin jandarma ve polise haber vermelerini istedi.

    Adana da 19 yaşındaki genç veda videosu atıp kayıplara karıştı #1

    Grup kurdu, mesajı oradan attı

    Sınıftaki kız arkadaşının vefatı üzerine cenazesine katılan Hakan Demiryürek'ün WhatsApp'ta bir grup kurarak, veda mesajı içerikli video atıp ortadan kaybolduğu öğrenildi.

    Oğlunu çok özlediğini, acılar içinde olduğunu ve yüreğinde büyük bir boşluk olduğunu belirten anne, "Ben Antalya’da abisinin yanına gitmiştim. Bana telefon etti. Öğretmenlerinden öğrendim. Hakan arkadaşlarına video atmış. Helalleşmek için. Evdeki kızımı aradım, 'Anne Hakan cenazeye katıldı. Gelmedi' dedi. En son arkadaşının cenazesine gitmiş ondan sonra kimse haber alamadı." dedi.

    "Anneme bir şey söylemeyin"

    "Herkesi 'Anneme bir şey söylemeyin diye tembihlemiş." diyen anne, şöyle devam etti:

    "Sonra da köyün anahtarını alıp oraya gitmiş. Burada video çekip telefondan göndermiş. Daha sonrada oğlumdan haber alamadık. Her yerde arıyoruz ama bulamıyoruz. Oğlumun çok arkadaşı yoktu. Çalışkan bir öğrenciydi. Elimden kayıp gitti. Her işini kendi yapardı.

    Duyan gören bizi arasın. Ne derdi varsa hepsi tüm dertlerine ortak olacağım. Hiç kötü arkadaşı yoktu. Gezmez madde kullanmaz hiç kötü alışkanlığı yok. Paraya ihtiyacı olsa kasanın anahtarı onda hiçbir şeye dokunmadan kıyafetleri ile ayrılmış evden. Gören duyan haber versin.”

    Adana da 19 yaşındaki genç veda videosu atıp kayıplara karıştı #2

    İHA'dan aktarılan bilgilere göre, jandarma ve polis ekiplerinin genci arama çalışmaları sürüyor.


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