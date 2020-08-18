Bir anda ortadan kaybolan ve iki gündür aranan 4 yaşındaki Zafer'in sulama kanalında cansız bedeni bulunurken, olay yerine gelen amca gözyaşlarına boğuldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi'nde, babası Uğur Kral cezaevinde, annesi Büşra Kral da işte olan 4 yaşındaki Zafer Kral, iki gün önce bir anda ortadan kayboldu.

İşten eve geldikten sonra çocuğunun kaybolduğunu öğrenen anne, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

KANALDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Başvuru üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler, evinin yakınından sulama kanalı geçtiği için çocuğun kanala düşme ihtimali üzerine kanalın suyunu kestirdi.

Çalışmalar iki gündür devam ederken, bugün ise Yukarı Çiçekli Mahallesi'ndeki kanalda Kral’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'da 2 gündür kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı ViDEO

"BEN ŞİMDİ BABANA NE DİYECEĞİM"

Olay yerine gelen amca, "Ben şimdi babana ne diyeceğim, bunu nasıl anlatacağım." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.