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    Adana'da 2 işçi göçük altında kaldı

    Su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması başlatıldı.
    • AA
    • 19.12.2020 - 17:47
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 17:51
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    Adana'da 2 işçi göçük altında kaldı

    Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açımı esnasında toprak kayması üzerine göçük oluştu.

    Bölgedeki 2 işçi ise toprak altında kaldı.

    KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, toprak altındaki işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

    Adana'da 2 işçi göçük altında kaldı

    Adana da 2 işçi göçük altında kaldı #1

    Adana da 2 işçi göçük altında kaldı #2

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