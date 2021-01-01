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    Adana'da 2 kardeş, evlerinin önünde 5 kişi tarafından bıçaklandı

    Adana'da evlerinin önünde kimliği belirsiz 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 3 kardeşten 2'si ağır yaralandı.
    • DHA
    • 01.01.2021 - 06:48
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    Adana'da 2 kardeş, evlerinin önünde 5 kişi tarafından bıçaklandı

     

    Adana merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi 16053 sokağa gelen kimliği belirsiz kişi iddiaya göre, İbrahim Ö.'ye seslenip, dışarıya çıkmasını istedi.

    5 KİŞİ, BIÇAKLARLA KARDEŞLERE SALDIRDI

    İbrahim Ö.'yü çağıran kişiyi fark eden kardeşleri Recep Ö. ve Mahsun Ö., ağabeyleriyle birlikte dışarıya çıktı. 3 kardeşin sokağa çıktığı sırada otomobilden inen 5 kişi, bıçaklarla 3 kardeşe saldırdı.

    Adana da 2 kardeş, evlerinin önünde 5 kişi tarafından bıçaklandı #1

    2 KARDEŞ AĞIR YARALANDI

    Olayda Recep Ö. kalçasından, Mahsun Ö. ise başından, sol koltuk altından ve bacaklarından ağır yaralandı. İbrahim Ö. ise olayı yara almadan atlattı. Saldırı sonucu, iki kardeş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri otomobile binip, olay yerinden kaçtı.

    Adana da 2 kardeş, evlerinin önünde 5 kişi tarafından bıçaklandı #2

    BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Yaralı iki kardeş, yakınları tarafından otomobille Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerden Mahsun Ö.'nün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

    Adana da 2 kardeş, evlerinin önünde 5 kişi tarafından bıçaklandı #3

     

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