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    Adana'da 2 kardeşi bıçaklayıp, araçla çarptılar

    Husumetli oldukları iki kardeşi bıçakladıktan sonra otomobille çarpan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 29.06.2020 - 08:52
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    Adana'da 2 kardeşi bıçaklayıp, araçla çarptılar #1

    Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde, Yusuf Kandemir E. ile kardeşi Yusuf Mehmet Ali E., husumetlileri olan B.A ve yakınları ile tartıştı.

    BIÇAKLAYIP ARAÇLA ÇARPTILAR

    Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken iki kardeş, husumetlileri tarafından bıçaklandı. Olayın ardından otomobile binip kaçmak isteyen şüpheliler, bu kez de iki kardeşe araçla çarptı.

    Adana'da 2 kardeşi bıçaklayıp, araçla çarptılar #2

    İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

    Şüpheliler, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçarken, yaralı iki kardeş ise yakınları tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yusuf Kandemir E. ve Yusuf Mehmet Ali E kardeşlerin hastanedeki tedavisi devam ederken, şüpheliler ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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