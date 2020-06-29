Adana'da 2 kardeşi bıçaklayıp, araçla çarptılar

Husumetli oldukları iki kardeşi bıçakladıktan sonra otomobille çarpan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde, Yusuf Kandemir E. ile kardeşi Yusuf Mehmet Ali E., husumetlileri olan B.A ve yakınları ile tartıştı.

BIÇAKLAYIP ARAÇLA ÇARPTILAR

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken iki kardeş, husumetlileri tarafından bıçaklandı. Olayın ardından otomobile binip kaçmak isteyen şüpheliler, bu kez de iki kardeşe araçla çarptı.

İKİ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheliler, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçarken, yaralı iki kardeş ise yakınları tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yusuf Kandemir E. ve Yusuf Mehmet Ali E kardeşlerin hastanedeki tedavisi devam ederken, şüpheliler ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.