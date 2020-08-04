Yüreğir ilçesinde yüzü maskeli 2 kişi bir bakkala girerek soygun yaptı. Soyguna direnen iş yeri sahibi tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz kimlikleri belirlenemeyen yüzü maskeli iki kişi bir bakkala soygun amacıyla girdi.

ATEŞ EDİP SOYGUNA DEVAM ETTİLER

İş yeri sahibi Abdullah Yasan soygunculara direnmeye başladı. Bunun üzerine soygunculardan birisi tabanca ile Yasan'a iki el ateş etti.

Yasan ayağından ve karnından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler, bakkalın kasasında para alıp motosiklete binerek kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasan'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Adana'da 2 kişi bakkal sahibini vurup soygun yaptılar VİDEO



BAKKAL SAHİBİNİN DURUMU AĞIR

Yasan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bakkal içerisinde delil çalışması yaptı. Delil çalışmalarının ardından polis bölgeyi abluka altına alarak soyguncuları yakalama çalışması başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



