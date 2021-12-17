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    Adana’da 2 ortaokul öğrencisine otomobil çarptı: 1 ölü

    Karşıya geçen ortaokul öğrencileri Muhammet Berat Büyükce ile Oğuz Kaan Yılmaz’a otomobil çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, Büyükçe kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 17:51
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    Adana’da 2 ortaokul öğrencisine otomobil çarptı: 1 ölü

    Adana’nın Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde, saat 14.00 sıralarında, okuldan çıkıp eve doğru giden 8’inci sınıf öğrencileri Muhammet Berat Büyükce (13) ve Oğuz Kaan Yılmaz’a (13) yolun karşısına geçerken otomobil çarptı.

    Kazayı yapan sürücü, aracını bırakıp kaçtı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Otomobilin altında kalan Büyükce, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan 2 çocuk, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Adana’da 2 ortaokul öğrencisine otomobil çarptı: 1 ölü #1

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Berat Büyükce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana’da 2 ortaokul öğrencisine otomobil çarptı: 1 ölü VİDEO

    Adana’da 2 ortaokul öğrencisine otomobil çarptı: 1 ölü #2

    Adana’da 2 ortaokul öğrencisine otomobil çarptı: 1 ölü #3

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