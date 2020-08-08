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    Adana'da 2 tırdan 300 bin liralık kaçak akaryakıt çıktı

    İki ayrı tıra arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada tırların içinden 300 bin lira değerinde 60 bin 900 litre kaçak akaryakıt çıktı.
    • İHA
    • 08.08.2020 - 10:04
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    Adana'da 2 tırdan 300 bin liralık kaçak akaryakıt çıktı

    Adana’da polis ekipleri, kaçakçılara geçit vermedi.

    Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli iki araca arama gerçekleştirdi. Ekipler, akaryakıt kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 tırı Organize Sanayi Bölgesi içerisinde durdurdu.

    KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

    Tırın tankerlerinde arama yapan ekipler, piyasa değeri 300 bin lira olan 60 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

    ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDILAR

    Kaçak yakıta el koyan ekipler, M.Ş. ve G.G. isimli sürücüleri gözaltına aldı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da 2 tırdan 300 bin liralık kaçak akaryakıt çıktı #1

    Adana da 2 tırdan 300 bin liralık kaçak akaryakıt çıktı #2

    Adana da 2 tırdan 300 bin liralık kaçak akaryakıt çıktı #3

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