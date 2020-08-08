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Adana'da 2 tırdan 300 bin liralık kaçak akaryakıt çıktı

Adana'da 2 tırdan 300 bin liralık kaçak akaryakıt çıktı

İki ayrı tıra arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada tırların içinden 300 bin lira değerinde 60 bin 900 litre kaçak akaryakıt çıktı.