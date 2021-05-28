Adana’da 2 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak öldü

Babası ile asansöre binen 2 yaşındaki çocuk, iç kapı olmadığı için boşluğa kolu sıkışınca, boynu kırılarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşayan teknoloji tasarım öğretmeni Zafer Uğuz, 2 yaşındaki oğlu Eren Uğuz'u alarak dedesi Mehmet Soytaş’ın Huzurevleri Mahallesi 77198 Sokak'taki evine kahvaltı yapmaya gitti.

Apartmanın ikinci katına çıkmak için baba, oğluyla birlikte asansöre bindi.

BOYNU KIRILDI

Bu sırada asansörün iç kapısı olmadığı için çocuğun kolu, kapı ile asansör arasındaki boşluğa sıkıştı. Bu durumu fark etmeyen baba, ikinci katın düğmesine bastı.

Asansör hareket edince, çocuk sıkıştı. Baba hemen asansörü durdurdu ancak bu sırada çocuğun boynu kırıldı.

SON GÖRÜNTÜSÜ

Bu arada, baba ve oğlunun apartmana girmesi ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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KURTARILAMADI

Hemen yardım isteyen baba, bir taraftan da çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine kısa sürede Can-Kur ve sağlık ekipleri gelirken, Can-Kur ekipleri asansörü açıp çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.

Çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

O ANA ŞAHİT OLDU

Bu arada olayı gören Aksel Yastı ise çocuğun babasıyla birlikte asansöre bindikten sonra kolunun sıkıştığını, asansörün de yukarı çıktığı için çocuğun boynunun kırıldığını, herkesin yardıma koştuğunu ancak çocuğun kurtarılamadığını söyledi.

Zafer Uğuz’un eşinin de öğretmen olduğu ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.