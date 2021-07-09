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- Adana’da 20 milyon 515 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana’da 20 milyon 515 bin kaçak makaron ele geçirildi
Bir ev ve depoya düzenlenen baskında sigara dolum makinesi ile 20 milyon 515 bin bandrolsüz makaron ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
- İHA
- 09.07.2021 - 13:04
- Güncelleme : 09.07.2021 - 13:05
Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle’deki bir iş merkezinde bulunan depo ile Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi’ndeki bir evde kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı.
ELE GEÇİRİLENLER
Baskınlarda ekiplerin aramasında, 1 sigara dolum makinası, 1 kompresör, 11 bin 800 doldurulmuş sigara, 5 kilogram kıyılmış tütün ve 20 milyon 515 bin bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.
1 TUTUKLAMA
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu V.E. (35) tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.