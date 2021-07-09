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Adana’da 20 milyon 515 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da 20 milyon 515 bin kaçak makaron ele geçirildi

Bir ev ve depoya düzenlenen baskında sigara dolum makinesi ile 20 milyon 515 bin bandrolsüz makaron ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.