Adana'da 20 şüpheli, torbacı operasyonuyla yakalandı

Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına 1 haftada düzenlenen polis operasyonunda gözaltına alınan 192 şüpheliden 20'si, mahkemece tutuklandı.

Ülke genelinde güvenlik güçleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını devam ettiriyor.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kent genelinde 17-23 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda, 122 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 192 şüpheli, gözaltına alındı.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin adreslerinde ise 14 kilo 262 gram esrar, 8 bin 991 uyuşturucu hap, 1 kilo 521 gram bonzai, 175 gram eroin, 87 gram metamfetamin, 41 kök Hint keneviri, 21 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 930 TL ele geçirildi.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 192 şüpheliden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.









