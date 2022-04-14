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- Adana'da 205 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Adana'da 205 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobildeki zulalardan 205 gümrük kaçağı cep telefonu çıktı.
- DHA
- 14.04.2022 - 11:39
- Güncelleme : 14.04.2022 - 12:26
Güvenlik güçlerinin kaçakçılara karşı operasyonları sürüyor.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüpheli araçları durdurdu. Otomobillerden birinin arka koltuğunun içine, başka bir otomobilin ise sürücü koltuğunun altına gizli bölme yapıldığı belirlendi.
205 telefon ele geçirildi
Gizli bölmeleri açan polis, 205 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Otomobil sürücüleri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.