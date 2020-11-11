Dolar
7.6797
-1.4728%
Euro
9.0709
-1.283%
Altın
1876.82
0.6964%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.369
-0.7781%
Bitcoin
123814.77
0.5411%
EXEN Coin
12.32
0.98%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Adana'da 250 litre sahte içki ele geçirildi

    Sahte içki üretildiği haberini alan Jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
    • AA
    • 11.11.2020 - 12:42
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 12:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da 250 litre sahte içki ele geçirildi

    Türkiye'de kaçak alkol üretimiyle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

    Son operasyonun adresi Adana oldu.

    JANDARMA'DAN OPERASYON

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesi Kamışlı Mahallesi'nde M.E.Ş.'nin sahte içki ürettiğini belirledi.

    250 LİTRE SAHTE İÇKİ BULUNDU

    Şüpheliye ait ev ve aracı arayan ekipler 250 litre sahte içki buldu, M.E.Ş'yi gözaltına aldı.

    Adana da 250 litre sahte içki ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir