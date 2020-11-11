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- Adana'da 250 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 250 litre sahte içki ele geçirildi
Sahte içki üretildiği haberini alan Jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
- AA
- 11.11.2020 - 12:42
- Güncelleme : 11.11.2020 - 12:48
Türkiye'de kaçak alkol üretimiyle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Son operasyonun adresi Adana oldu.
JANDARMA'DAN OPERASYON
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesi Kamışlı Mahallesi'nde M.E.Ş.'nin sahte içki ürettiğini belirledi.
250 LİTRE SAHTE İÇKİ BULUNDU
Şüpheliye ait ev ve aracı arayan ekipler 250 litre sahte içki buldu, M.E.Ş'yi gözaltına aldı.