Adana'da 26 bin litre kaçak akaryakıta el kondu

Adana'da 26 bin litre kaçak akaryakıta el kondu

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda kontrol noktası oluşturan emniyet ekipleri, şüpheli olarak durdurdukları bir kamyonda, plastik tanklara doldurulmuş kaçak akaryakıtları ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurdu.

KAMYON TANKLARINA DOLDURULMUŞ, 26 BİN LİTRE AKARYAKIT BULUNDU

Bir kamyonda yapılan aramada, plastik tanklara doldurulmuş 26 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

İsmi açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da 26 bin litre kaçak akaryakıta el kondu VİDEO

