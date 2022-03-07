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    Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Emniyet ekiplerince düzenlenen baskında bir iş yeri ve iki araçta 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 3 zanlı gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 09:53
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    Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

    3 BİN 700 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, bir iş yeri ile iki araçta 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

    3 KİŞİ GÖZALTINDA

    Ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    Adana da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #1

    Adana da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #2


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