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- Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Emniyet ekiplerince düzenlenen baskında bir iş yeri ve iki araçta 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 3 zanlı gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.
- İHA
- 07.03.2022 - 09:53
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
3 BİN 700 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, bir iş yeri ile iki araçta 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.