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Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Emniyet ekiplerince düzenlenen baskında bir iş yeri ve iki araçta 3 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 3 zanlı gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.