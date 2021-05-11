Pompalı tüfekle 3 kadının yaralanmasına neden olan şahıslar yakalanırken, kamera kayıtları da ortaya çıktı.

Dün gece saatlerinde Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Bota Mahallesi’nde meydana geldi.

Otomobille Taç Mahal Sokak’ta yaşayan Çalar ailesinin evinin önüne gelen 4 kişiden biri, elindeki pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalarla Yazgülü Ç. (71) elinden, Güzel Ç. (71) sırtından, Meryem Y. (19) ise ayağından yaralandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Silahlı saldırı, sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da 3 kadının yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada ViDEO

EV KİRALAMA ANLAŞMAZLIĞI HUSUMETE NEDEN OLDU

Olayla ilgili çalışma başlatan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaralıların ifadelerine başvurdu. Kadınlar, bir süre önce mahalledeki aynı evin kiralanması yüzünden Mehmet Ş. (36) ile anlaşmazlık yaşadıklarını, saldırıyı da bu kişinin yaptırmış olabileceğini söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine ekipler, araştırmayı bu yöne kaydırdı. Ekipler, düzenlenen operasyonla Mehmet Ş. ile pompalı tüfekle ateş açan Şükrü B. ve yanındaki Mehdi B. (23), Hasan B. (22) ve Faruk B. (24) yakalandı. Ayrıca polis, evde ruhsatsız tabanca bulunduran Süleyman B.’yi (54) de gözaltına aldı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Emniyete götürülen şüphelilerden Şükrü B., olayda kullandığı pompalı tüfeği Ceyhan Nehri’ne attığını öne sürdü. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.













