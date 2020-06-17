En Son Haber

3. Sayfa Haberleri

Adana'da 3 kişi uyuşturucu kullanırken polise yakalandı

Adana'da 3 kişi uyuşturucu kullanırken polise yakalandı

Adana’da, araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan 1’i kadın 3 kişi polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis araç içerisinde yaptığı incelemede, bir miktar eroin ve ecstasy hap ele geçirdi.