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    Adana'da 3 kişi uyuşturucu kullanırken polise yakalandı

    Adana’da, araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan 1’i kadın 3 kişi polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis araç içerisinde yaptığı incelemede, bir miktar eroin ve ecstasy hap ele geçirdi.
    • İHA
    • 17.06.2020 - 08:44
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    Adana'da 3 kişi uyuşturucu kullanırken polise yakalandı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerinde vatandaşlar 33 ACM 329 plakalı otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığına dair ihbarda bulundu.

    Bunun üzerine Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri, bölgede aracı araştırmaya başladı.

    1'İ KADIN, 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Kısa süreli çalışma sonrasında polis ekipleri 33 ACM 329 plakalı aracı yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramada, bir miktar eroin ile ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan 1’i kadın 3 kişi gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

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