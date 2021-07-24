- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da 3 kişilik minibüse 19 kişi bindiler
Adana'da 3 kişilik minibüse 19 kişi bindiler
Çoğu çocuk 19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ehliyeti ve taşımacılık izin belgesi olmadığı gerekçesiyle 20 bin 362 TL ceza kesildi.
- İHA
- 24.07.2021 - 10:05
- Güncelleme : 24.07.2021 - 10:21
Adana’da polis ekipleri yabancı uyruklu A.S yönetimindeki panelvanı şüphelenip durdurdu.
Eşya taşımak için kullanılan aracın kapısını açan polis, balık istifi gibi oturan yolcularla karşılaştı.
Ekipler, yaptığı incelemede sürücü hariç 2 kişi taşıma kapasitesi olan panelvanın toplamda 19 kişiyi taşıdığını fark etti.
TATİL KEYFİ CEZAYLA BİTTİ
Ekipler sürücü Abdo Semis’e 1452 TL para cezası uyguladı. Ayrıca araçta bulunan kişilere sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası uygulandı.
Şahısların Mersin’de denize girdikleri ve Gaziantep’e dönüş yolunda oldukları öğrenildi.
Adana'da 3 kişilik minibüse 19 kişi bindiler ViDEO