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Adana'da 3 kişilik minibüse 19 kişi bindiler

Adana'da 3 kişilik minibüse 19 kişi bindiler

Çoğu çocuk 19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ehliyeti ve taşımacılık izin belgesi olmadığı gerekçesiyle 20 bin 362 TL ceza kesildi.