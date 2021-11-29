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- Adana'da 3 motosiklet çarpıştı
Adana'da 3 motosiklet çarpıştı
Gece saatlerinde motosikletler kaza yaptı. Kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
- DHA
- 29.11.2021 - 08:12
- Güncelleme : 29.11.2021 - 08:17
Adana'da motosikletler kazaya karıştı.
Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Cadde üzerinde seyir halinde bulunan motosikletler, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Üç motosikletin çarpıştığı zincirleme kazada, Furkan Ç., Samet Ç., Resul Y., Ahmet Y. ve Yiğitcan T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adana'da 3 motosiklet çarpıştı ViDEO
MOTOSİKLETLERİN KARIŞTIĞI KAZA
Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.