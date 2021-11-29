Adana'da 3 motosiklet çarpıştı

Gece saatlerinde motosikletler kaza yaptı. Kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Adana'da motosikletler kazaya karıştı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Cadde üzerinde seyir halinde bulunan motosikletler, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Üç motosikletin çarpıştığı zincirleme kazada, Furkan Ç., Samet Ç., Resul Y., Ahmet Y. ve Yiğitcan T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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MOTOSİKLETLERİN KARIŞTIĞI KAZA

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.