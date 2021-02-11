Adana'da 3 torbacı, suçüstü yakalandı

Sokak satıcılığı yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 torbacı, polis ekiplerinin takibinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'de güvenlik güçleri, uyuşturucu tacrilerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Narkotik polisi, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu ve Akkapı mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.D. (33), S.D. (31) ve S.D.’yi (27) suçüstü yakaladı.

UYUŞTURUCU MADDEYLE YAKALANDILAR

Şüphelilerin üzerinden, 43.86 gram eroin, 10.11 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 730 TL para ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.









