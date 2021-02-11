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    Adana'da 3 torbacı, suçüstü yakalandı

    Sokak satıcılığı yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 torbacı, polis ekiplerinin takibinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 11.02.2021 - 10:10
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    Adana'da 3 torbacı, suçüstü yakalandı

    Türkiye'de güvenlik güçleri, uyuşturucu tacrilerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Narkotik polisi, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu ve Akkapı mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.D. (33), S.D. (31) ve S.D.’yi (27) suçüstü yakaladı.

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    UYUŞTURUCU MADDEYLE YAKALANDILAR

    Şüphelilerin üzerinden, 43.86 gram eroin, 10.11 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 730 TL para ele geçirildi.

    TUTUKLANDILAR

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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    Adana da 3 torbacı, suçüstü yakalandı #3

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