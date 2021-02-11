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- Adana'da 3 torbacı, suçüstü yakalandı
Adana'da 3 torbacı, suçüstü yakalandı
Sokak satıcılığı yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 torbacı, polis ekiplerinin takibinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 11.02.2021 - 10:10
Türkiye'de güvenlik güçleri, uyuşturucu tacrilerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Narkotik polisi, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu ve Akkapı mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.D. (33), S.D. (31) ve S.D.’yi (27) suçüstü yakaladı.
UYUŞTURUCU MADDEYLE YAKALANDILAR
Şüphelilerin üzerinden, 43.86 gram eroin, 10.11 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 730 TL para ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.