Adana’da 3 yaşındaki çocuk ailesinin hayatını kurtardı

Sabaha karşı 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangını, 3 yaşındaki çocuk önledi. Uyanıp annesine haber veren çocuk, tüm ailesini kurtarmış oldu. Yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.

Hacer (31) ve Osman Biçen (34) çifti, gece 3 çocuğuyla birlikte Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde bulunan evlerinin salonunda uyudu.

Sabaha karşı 3 yaşındaki Muhammet Ali Biçen uyandı.

Odanın duman altında olduğunu gören çocuk, annesinin yanına gidip onu uyandırdı.

ÇOCUKLARI ÇIKARIP SÖNDÜRMEK İSTEDİLER

Hacer Biçen de eşini uyandırdı.

Osman Biçen, kalkıp salonun kapısını açtığında diğer bütün odaların yandığını gördü.

Baba Biçen ve anne, çocukları aşağıya indirip yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayıp dumandan da etkilenince evden ayrıldı.

EV, İTFAİYE GELENE KADAR YANDI

Bütün ev itfaiye ekipleri gelene kadar yandı.

Evin yanması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ev yanarken patlamaların olduğu görüldü.

“BÜTÜN MAL VARLIĞIM YANDI”

Evde kıyafetlere varana kadar her şey yanınca Biçen ailesi komşularına sığındı.

Anne Biçen, sabahleyin küçük oğlunun kendisini uyandırdığını, onun sayesinde ölmekten kurtulduklarını belirterek, “Salonun kapısını açtığımızda evin yandığını gördük. Bütün ev tamamen yandı. Biz söndürmeye çalıştık ancak başaramadık. Bütün mal varlığım yandı ancak çocuklarım kurtuldu ya o bana yeter.” dedi.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Yangın sonrası itfaiye ekipleri evde inceleme yaptı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.