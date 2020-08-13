İçinde 30 bin lira bulunan poşeti alıp kaçan Yusuf Ünlügençoğlu, vatandaşların kovalaması sonrası bir trafik polisi tarafından yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen bir kişi, para yatırmak için ATM’ye giden Abdülcelil A.’yı takip etti.

Şüpheli bir süre sonra içinde 73 bin 800 lira olan siyah poşeti almak için hamle yaptı ancak Abdülcelil A., poşeti bırakmadı.

PARALAR YERE SAÇILDI, 30 BİN LİRAYI ALIP KAÇTI

Poşet yırtılınca kaldırıma dökülen paralardan yaklaşık 30 bin lirayı alan şüpheli, kaçmaya başladı. Abdülcelil A. şüphelinin arkasından koştu, ancak yetişemedi. Bu sırada çevredekiler de şüphelinin peşinden koşmaya başladı.

Adana'da 30 bin lirayı alıp kaçtı, trafik polisi yakaladı VİDEO

TRAFİK POLİSİ YAKALADI

Şüpheli, Abidin Paşa Caddesi’nde uygulama görevinde olan bir trafik polisi tarafından yakalanarak, etkisiz hale getirildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

CEZAEVİNDEN 5 AY ÖNCE ÇIKTI

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi emniyete götürdü.

Şüphelinin, daha önce de ‘hırsızlık’, ‘yankesicilik’ gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Yusuf Ünlügençoğlu olduğu belirlendi. Hırsızlık suçundan kaldığı cezaevinden 5 ay önce çıktığı öğrenilen Ünlügençoğlu’nun ifadesinde, poşetin içerisindeki paraları görünce kapkaç yapmaya karar verdiğini söylediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ünlügençoğlu, çıkarıldığı mahkemece ‘yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Ünlügençoğlu’nun çaldığı paralar, Abdülcelil A.’ya teslim edildi.