Euro
9.3542
-1.13%
Dolar
7.856
-1.06%
Altın
438.86
-0.47%
Borsa
1.377
0%
Bitcoin
434.154
0.55%
EXEN Coin
12.23
-2.16%
4ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 4 C

    Adana'da 30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar

    Göçmen kaçakçılığından aranan otomobil, yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından lastiklerine ateş edilerek durduruldu. 6 yabancı uyruklu, patates tarlasında saklanırken yakalandı.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da 30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar

    Adana polisi, 33 ACK 379 plakalı otomobil ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Ekipler, aracı merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndan durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yoluna devam etti.

    30 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA

    Ulubatlı Hasan Bulvarı’ndan geçip Kozan Bulvarı'na çıkan otomobil, daha sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıkarak Mersin istikametinde kaçışını sürdürdü.

    Polis ekiplerinin merkez Çukurova ilçesinde lastiğini ateş ederek patlattığı otomobildeki 6 kişi, yaklaşık 30 kilometre kovalamacanın ardından Esentepe Mahallesi yakınlarında aracı terk etti.

    Adana da 30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar #1

    PATATES TARLASINDA YAKALANDILAR

    Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, biri hamile kadın, 6 yabancı uyruklu kişiyi araca 300 metre mesafede patates tarlasında saklanırken yakaladı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, ülkeye kaçak yollarla girip girmediklerinin belirlenmesi için Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Bu arada otomobil, detaylı aranmak üzere Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi.

    Adana da 30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar #2

    Adana da 30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir