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Adana'da 30 yaşındaki kadının cesedi barajdan çıktı

Adana'da 30 yaşındaki kadının cesedi barajdan çıktı

Seyhan Baraj Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin 30 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.