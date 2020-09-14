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    Adana'da 30 yaşındaki kadının cesedi barajdan çıktı

    Seyhan Baraj Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin 30 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 14.09.2020 - 07:19
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    Adana'da 30 yaşındaki kadının cesedi barajdan çıktı

    Adana’da Yüreğir ve Seyhan ilçelerini bağlayan, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) baraj seddinde otomobiliyle ilerlerken yol kenarında kadın çantası gören bir vatandaş şüphelenerek aracından inip göle baktı.

    Gölde hareketsiz bir kadın gören vatandaş, durumu polise haber verdi.

    KİMLİĞİ BELİRLENDİ

    Olay yerine gelen su altı polisi, kadını sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlerken, polis ekipleri de kimliğinin Seldağ G. (30) olduğunu saptadı.

    Adana da 30 yaşındaki kadının cesedi barajdan çıktı #1

    Seldağ G.'nin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana da 30 yaşındaki kadının cesedi barajdan çıktı #2

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