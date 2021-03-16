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    Adana'da 36 yıl hükümlü firari yakalandı

    Hırsızlık suçuyla girdiği cezaevinden kaçarak 36 yıl hapis cezası nedeniyle aranan firari, polis ekipleri tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.
    • DHA
    • 16.03.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 10:38
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    Adana'da 36 yıl hükümlü firari yakalandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firarilere yönelik çalışma yürüttü.

    Ekipler, 12 ayrı hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 3 yıl önce kaçan ve hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özer O.’nun yakalanması için çalışma başlattı.

    SAKLANDIĞI YER TESPİT EDİLDİ

    Polis, yaptığı çalışma sonucu Özer O.’nun, merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’nde saklandığını tespit etti.

    CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Takibe alınan Özer O., polisi fark edince kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Özer O., yakalandı. Özer O., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

    Adana'da 36 yıl hükümlü firari yakalandı VİDEO

    Adana da 36 yıl hükümlü firari yakalandı #1

    Adana da 36 yıl hükümlü firari yakalandı #2

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