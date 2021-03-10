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- Adana’da 3’üncü kattan düşen hamile kadın öldü, bebeği hayata tutundu
Adana’da 3’üncü kattan düşen hamile kadın öldü, bebeği hayata tutundu
Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan 21 yaşındaki Suriyeli annenin, kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.
- AA
- 10.03.2021 - 09:11
- Güncelleme : 10.03.2021 - 09:54
Suriye uyruklu Hasne Hammadi (21), ikamet ettiği Adana’nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki müstakil binanın üçüncü katında kilim silkelediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
Kadını yerde yaralı halde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
ANNE ÖLDÜ, BEBEĞİ HAYATTA
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen kadın, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Ölen kadından sezaryenle alınan kız bebeği ise doktorların müdahalesiyle yaşama tutundu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.