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Adana’da 3’üncü kattan düşen hamile kadın öldü, bebeği hayata tutundu

Adana’da 3’üncü kattan düşen hamile kadın öldü, bebeği hayata tutundu

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan 21 yaşındaki Suriyeli annenin, kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.