Adana'da 4 büyüklüğünde deprem Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13.10'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Olumsuz bir ihbar yok

Yerin 7,02 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Bazı binalar tedbir amaçlı boşaltıldı

Depremin ardından ilçeye bağlı Himmetli Mahallesi'nde bir ilkokulda görevliler öğrencileri tedbir amaçlı dışarı çıkardı.

Vali Köşger'den açıklama

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Taramalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)