Adana’da 4 çocuğu ile sokakta kalan kadına devlet yardımı

Eşi hapse girdikten sonra kirasını ödeyemeyen kadın, evden çıkarıldı. 4 çocuğu ile ortadan kalan kadına devlet yardım etti. Eve yerleştirilen aileye maaş bağlandı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden Zeki (34) ve Şükran (36) çiftinin hayatı, Zeki Çelik’in işlediği bir suçtan dolayı hapse girmesi ile değişti.

Eşinin 4 yıl ceza alması ile 4 çocuğu ile yalnız kalan Şükran Çelik, ev kirasını da ödeyemeyince ortada kaldı.

Ev sahibinin kadını çıkarması üzerine 20 gün boyunca sokakta kalan kadın, Gülbahçesi Mahallesi Parkı’na sığındı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sokakta kalan kadın ve çocuklarına devlet sahip çıktı.

Ailenin durumunu haber alan Seyhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, aileye yardım için çalışma başlattı.

Aile, yetkililerce yapılan çalışmanın ardından kirası ödenen bir eve yerleştirildi.

“BUGÜNE KADAR HEP ONLARIN ŞEMSİYESİ ALTINDAYDIK”

Baba cezaevinde olduğu için maddi zorluk çeken aileye maaş bağlandı.

Yaşayabilecekleri bir eve kavuştukları için mutlu olduğunu aktaran Çelik, "Çocuklarımın yaşları küçük olduğu için çalışamıyorum. Evimin kirasını ödeyemedim, evden çıkardılar, bir süre parkta yaşadım. Sosyal yardımlaşmadan geldiler, Allah onlardan razı olsun. Ev gösterdiler çocuklarımdan dolayı uygun değildi. Daha sonra bir ev daha gösterdiler ve onu tuttular, Allah razı olsun, bugüne kadar hep onların şemsiyesi altındaydık." ifadelerini kullandı.