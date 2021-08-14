Adana’da 4 çocuklu kadının yardımına, devlet eli uzandı

4’üncü çocuğuna hamileyken aldatıldığını öğrenen M.O., çocuklarını alarak annesinin evine gitti. Zor şartlar altında yaşayan M.O.’ya, uzanan devlet eli ile sosyoekonomik destek sağlandı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde oturan M.O. (34), 17 yıl önce evlendiği M.O. (39) tarafından aldatıldığını öğrenince 3 çocuğunu da alıp evden ayrıldı.

4’üncü çocuğuna hamile olan kadın, çocuğunu annesinin evinde dünyaya getirdi.

8 yıldır annesinin ve akrabalarının evinde yaşayan, en küçüğü 7 en büyüğü 16 yaşında olan çocuklarıyla hayatta kalma mücadelesi veren genç kadının yardımına devlet koştu.

EKİPLER EVE GİTTİ

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kadına sosyoekonomik destek vermek amacıyla evine gitti.

Ailenin ekonomik olarak güç durumda olduğunu tespit eden ekipler, aileye aylık nakdi yardım yapılmasına karar verdi.

1 YIL SÜRELİ YARDIM

1 yıl süreli olarak, aileye her ay para yardımı yapılacak.

Bir yıl sonra aile tekrar incelenip ekonomik yoksunluğu devam ettiği tespit edilirse aylık para yardımının devam edeceği öğrenildi.

“ÇOCUKLARIM DEVLETİMİN SAYESİNDE UTANMAYACAK”

M.O. devlet yetkililerine teşekkür ederek, “Allah devletimize zeval vermesin. Artık çocuklarım yırtık ayakkabıyla gezmeyecek, çocuklarım artık devletimin sayesinde artık utanmayacak.” ifadelerini kullandı.