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    Adana'da balkondan düşen küçük kız ağır yaralandı

    Seyhan ilçesinde demir korkuluklara tırmanan 4 yaşındaki kız, boşlukta kalarak 5'inci kattan toprak zemine düştü. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 11:31
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    Adana'da balkondan düşen küçük kız ağır yaralandı

    Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde Alya K. isimli kız çocuğu, 5'inci kattaki dairenin balkonunun korkuluk demirine tırmandı.

    5 AŞAĞIYA DÜŞTÜ

    Bu esnada korkuluk ile tavan boşluğunun arasında kalan Alya, 5'inci kattan toprak zemine düştü.

    Alya'nın yerde hareketsiz yattığını gören bina sakinleri ise küçük kızı özel araçla hastaneye kaldırdı.

    ALYA'NIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Düşüş sonucunda ağır yaralanan küçük Alya'nın kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam ederken, tedavisinin de devam ettiği bildirildi.

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