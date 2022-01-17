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    Adana'da 4 milyon makaron bulunan fabrikanın sahibi gözaltında

    Makaron üretimi ve piyasaya sürüleceği bilgisiyle fabrikaya operasyon düzenleyen ekipler, 4 milyon 720 bin makaron ve 1.8 ton tütün ele geçirdi. Fabrika sahibi ise yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 10:40
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    Adana'da 4 milyon makaron bulunan fabrikanın sahibi gözaltında

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgesindeki fabrikada kaçak makaron üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceği bilgisiyle harekete geçti.

    4 MİLYON 720 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

    Bu kapsamda  fabrika deposuna düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 4 milyon 720 bin makaron ile 1,8 ton tütün ele geçirildi.

    ANLAŞILMAMASI İÇİN ÜZERLERİNE 'ARIZA ŞÜPHESİ VAR' YAZILDI

    Makaron ve tütünlerin konulduğu kutuların üzerinde 'Arıza şüphesi vardır. Kalite kontrolden geçecektir' yazısı olduğu görüldü.

    FABRİKA SAHİBİ GÖZALTINDA

    Gözaltına alınan fabrika sahibi S.K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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    Adana da 4 milyon makaron bulunan fabrikanın sahibi gözaltında #7


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