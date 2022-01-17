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Adana'da 4 milyon makaron bulunan fabrikanın sahibi gözaltında

Adana'da 4 milyon makaron bulunan fabrikanın sahibi gözaltında

Makaron üretimi ve piyasaya sürüleceği bilgisiyle fabrikaya operasyon düzenleyen ekipler, 4 milyon 720 bin makaron ve 1.8 ton tütün ele geçirdi. Fabrika sahibi ise yakalanarak gözaltına alındı.