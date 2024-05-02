Adana'da 4 yaşındaki çocuğa taciz iddiası: Yabancı uyruklu aile mahalleden kovuldu Çocuğunun boş arazide 11 yaşındaki başka bir çocuk tarafından tacize uğradığını gören anne ortalığı ayağa kaldırırken mahalleli, Suriye uyruklu ailenin eşyalarını sokağa attı. Olaya müdahale eden polis ekipleri aileyi mahalleden uzaklaştırdı.

DHA

Adana'da küçük çocuğa taciz iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Yüreğir ilçesinde 30 Nisan akşamı bir akaryakıt istasyonunda market görevlisi olarak çalışan Serkan K. (44) ile ev kadını Sultan K.'nin (40) iki çocuğundan küçüğü olan A.K.'ye, evin yanındaki boş arazide oynarken Suriye uyruklu H.F.'nin cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

Annesi tarafından boş arazide iç çamaşırları dışarı çıkmış halde bulunan küçük çocuk, Suriyeli komşularının özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

Eşyaları sokağa atıldı

Bunun üzerine Sultan K. ile evine gittiği komşusu arasında tartışma çıktı. Olayı duyan mahalleli ise Suriyeli ailenin evine girip, tepki gösterdikten sonra eşyalarını sokağa attı.

Kalabalık, aile bireylerini linç etmek istedi. Bazı kişilerin araya girmesiyle olay büyümeden önlendi.

Küçük çocuk yaşadıklarını psikoloğa anlattı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, eve geldikten sonra güvenlik önlemi alıp, aileyi mahalleden uzaklaştırdı.

Anne Sultan K. ile çocuğu A.K., Çocuk İzlem Merkezi'ne götürüldü. Küçük çocuk, psikolog eşliğinde yaşadıklarını anlattı.

İddialarla ilgili polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

"En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum"

Suriyeli çocuğun en ağır cezayı çekmesini isteyen Sultan K., "Çocuğumla oyun oynuyorlardı. 2-3 dakika gözümden kayboldu. Hemen aradığımda yan taraftaki boş arazide çamaşırları dışarı çıkmış vaziyetteydi. Şoka uğradım, çocuğum 'Bana kötü şeyler yaptı' dedi. Duyar duymaz, aileye gittim. Çığlıklarımı duyunca 'Ne bağırıyorsun?' dediler. Polisi aradım, olay büyüdü. Bütün mahalle ayağa kalktı. Suriyelileri mahallemizde istemiyoruz. Eşyalarını dışarı attık. Ev sahibi de istemiyor. Çocuğum 3,5-4 yaşında. Karşı tarafın çocuğu da 11 yaşında. Şikayetçiyim, çocuğuma psikolojik destek, ne gerekiyorsa yapacağım. Sonuna kadar şikayetçiyim, sınır dışı edilmesi ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)