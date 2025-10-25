Adana’da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Ceyhan’a bağlı Mercimek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mercimek Mezarlığı arkasındaki sulama kanalı çevresinde arkadaşlarıyla oynayan Süleyman Çınar Bozkurt, dengesini kaybederek kanala düştü.

SUDAN BABASI ÇIKARDI

Durumu gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine baba Zeki Bozkurt hemen suya girerek oğlunu baygın halde sudan çıkardı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi Ceyhan Devlet Hastanesi’nde yapılan küçük çocuk, daha sonra Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Süleyman Çınar Bozkurt’un cenazesi, bugün öğle saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.