Adana'da 4 yerinden bıçaklanan kadın: Kendim yaptım

Adana'da, vucudunun 4 yerinden bıçaklanmış halde hastaneye getirilen kadın, ifadesinde kendisini yaraladığını öne sürerken, eşi gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesi yaşayan Mahmut N., 4 yerinden bıçaklanmış haldeki eşi 26 yaşındaki Sevimgül N.'yi taksi tutarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Ameliyata alınan genç kadın, hastane polisine kendisini bıçakla yaraladığını öne sürdü. Mahmut N. de eşi Sevimgül'ün kendisini yaraladığını iddia etti.

ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİ

Polis, ifadelerin çelişkili olması üzerine Mahmut N.'yi gözaltına aldı. Sevimgül N.'nin 4 yerinden bıçaklanmasını şüpheli bulan polis, Mahmut N.'yi ifadesini almak için Seyhan Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü.

Tedavisi devam eden Sevimgül N.'nin, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.