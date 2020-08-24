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    Adana'da 41 adet silah ele geçirildi

    Uygulamalarda 16 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 4 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Aranan 144 kişi yakalandı.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 11:45
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    Adana'da 41 adet silah ele geçirildi

    Adana'da 1 haftalık denetimlerin bilançosu açıklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla 16-22 Ağustos tarihleri arasında birçok yerde uygulamalar gerçekleştirdi.

    ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

    Uygulamalarda 16 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 1 kılıç, 35 bıçak 32 muşta ve sopa ele geçirildi.

    144 ŞAHIS YAKALANDI

    Ayrıca 3 çalıntı otomobil ve 14 çalıntı motosiklet bulundu.

    Yapılan aramalarda çeşitli suçlardan hapis cezası ya da aranması bulunan 144 şahıs yakalanırken, 12 iş yerine de yası dışı bahis ve kumar oynatmaktan idari işlem başlatıldı.

    Adana'da 1 haftalık denetimlerde 41 adet silah ele geçirildi ViDEO

    Adana da 41 adet silah ele geçirildi #1

    Adana da 41 adet silah ele geçirildi #2

    Adana da 41 adet silah ele geçirildi #3

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