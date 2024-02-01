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Adana'da 5 kilo esrarla yakalandı: Savunmasıyla şaşırttı

Adana'da 5 kilo esrarla yakalandı: Savunmasıyla şaşırttı Adana’da 5 kilo 250 gram esrarla yakalanarak tutuklanan şüpheli, ”Paraya ihtiyacım olduğu için kuryelik yapıyorum” diyerek kendini savundu.