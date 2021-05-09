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    Adana'da kayıp aranan 5 yaşındaki Baran bulundu

    Annesi hastanede babası işte olan 5 yaşındaki çocuk, anneannesinin evindeyken sabah saatlerinde sulama kanalı kenarında kayboldu. Baran, aramalar sonucunda sokakta yürürken bulundu.
    • İHA
    • 09.05.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 14:13
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    Adana'da kayıp aranan 5 yaşındaki Baran bulundu

    Adana'da Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Azime ve Cem B. çifti, önceki gün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırdıkları 7 yaşındaki kızları Nazlı'ya refakat etmek amacıyla 5 yaşındaki oğulları Baran'ı anneannesi Narınç B'ye bıraktı.

    Ailesi sabahleyin Baran'ın evde olmadığını fark etti. Evin her tarafına bakan aile sokakta da Baran’ı aradı ancak bulamadı.

    SULAMA KANALI KENARINDA KAYBOLDU

    Evin hemen önünden sulama kanalı geçtiği için çocuğun suya düşmüş olabileceğini değerlendiren aile polise haber verdi. Bu sırada işte olan babaya da haber verildi. Hastanedeki anneye ise haber verilmedi.

    5 yaşındaki çocuk sulama kanalı kenarında kayboldu VİDEO

    AİLESİ OĞULLARINA KAVUŞMAYI BEKLİYOR

    Baba olay yerine gelip sulama kanalı etrafında bir süre çocuğunu aradı ancak bulamadı. Sulama kanalı kenarına diz çöken baba, çaresizce bekledi.

    Küçük çocuğun arkadaşları da arama sırasında gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşı döken anneanne çocukları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

    Adana da kayıp aranan 5 yaşındaki Baran bulundu #1

    YOLDA YÜRÜRKEN BULUNDU

    Ekipler, mahallede arama yaptığı sırada küçük Baran, sokakta yürürken bulundu. Yaklaşık 5,5 saat sonra bulunan Baran, polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

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