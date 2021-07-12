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    Adana’da 5 yaşındaki çocuğu vuran komşu yakalandı

    Para meselesi yüzünden tartıştığı kişiye tüfekle ateş edince, sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğu ağır yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 12.07.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 10:52
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    Adana’da 5 yaşındaki çocuğu vuran komşu yakalandı

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde 17 Mayıs günü, Ahmet Boy (25) ve kardeşi Cumali Boy (20) ile Cumali Karataş arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışmanın ardından eve girip, balkona çıkan Ahmet Boy, pompalı tüfeği sokağa doğrultup ateş etti.

    TÜFEĞİ ATIP, KAÇTI

    Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada sokakta oynayan komşularının 5 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Ağamak’ın göğsüne isabet etti.

    5 yıl önce doğumu sırasında annesi Hamide Saka’yı kaybettiği belirtilen Mehmet Ali Ağamak kanlar içerisinde yere yığılırken, Ahmet Boy ise tüfeği evin bahçesine atıp kaçtı.

    Adana’da 5 yaşındaki çocuğu vuran komşu yakalandı #1

    TUTUKLANDI

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Mehmet Ali Ağamak hastaneye kaldırılırken, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle mahalledeki birçok eve baskın yapıldı, ancak şüphelinin izine rastlanmadı.

    Kavgaya karıştığı öne sürülen Cumali Boy, evine yapılan baskında kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

    Tüfeği kendisinin ateşlediğini öne süren Boy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    SAĞLIĞINA KAVUŞTU

    Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilen Mehmet Ali Ağamak, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi.

    Yaklaşık bir aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ağamak, taburcu oldu.

    Adana’da 5 yaşındaki çocuğu vuran komşu yakalandı #2

    DENETİMLİ SERBESTLİKLE SALIVERİLDİ

    Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, olayınh asıl faili olduğu değerlendirilen Ahmet Boy’un, Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

    Belirlenen adrese baskın yapan polis, Ahmet Boy’u yakaladı.

    Emniyete götürülen Ahmet Boy’un, 'cinsel taciz' suçundan girdiği cezaevinden 'denetimli serbestlik' kararıyla serbest bırakıldığı, bu nedenle kardeşi Cumali Boy’un suçu üstlendiği öne sürüldü.

    Ahmet Boy'un ifadesinde, "Kardeşim Cumali'nin elinde tüfek vardı. Ateş edince, tüfeği elinden aldım. Tüfeği ben ateşlemedim." dediği belirtildi.

    Adana’da 5 yaşındaki çocuğu vuran komşu yakalandı #3

    AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Boy da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Küçük çocuğun ailesinin ise şikayetçi olmadığı kaydedildi.

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