Adana'da 50 yıl hükmü olan firari, gizlendiği yerde yakalandı

Çoğu 'kasten yaralama' olmak üzere 19 suçtan kesinleşmiş 50 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan 41 yaşındaki Nevzat Uğurludoğan, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Adana Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arama kaydı olan zanlı hakkında operasyon yürüttü.

Ekipler, hakkında 14 kez 'kasten yaralama', 'uyuşturucu ticareti', 'silahlı yağma', 'mukavemet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından kesinleşmiş 50 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Nevzat Uğurludoğan’ın yakalanması için çalışma başlattı.

EVE YAPILAN BASKINLA YAKALANDI

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’ndeki eve yaptığı baskında Uğurludoğan'ı yakaladı.

Evde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile 670 gram bonzai ele geçirildi. Uğurludoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.













