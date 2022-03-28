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    Adana'da 500 kovan arı 3 günde öldü

    25 yıldır arıcılık yaparak geçimini sağlayan Ali Çelik'in, 3 gün içerisinde 500 kovan arısı telef oldu. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ise ölen arılardan numune alıp, inceleme başlattı.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 17:40
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    Adana'da 500 kovan arı 3 günde öldü

    Adana’nın Kozan ilçesinde 25 yıldır arıcılık yapan Ali Çelik'e ait 500 kovan arı, 3 günde öldü.

    Arı ölümleri üzerine Çelik, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine başvurup, konunun araştırılmasını istedi.

    KOVANLARDAN NUMUNE ALINARAK, İNCELEME BAŞLATILDI

    İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri konunun üzerine bölgeye giderek arı ölümlerinin yaşandığı kovanlardan numune alıp, inceleme başlattı.

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    "MISIRLAR BÜYÜMEYE BAŞLAYINCA, ARI ÖLÜMLERİMİZ ARTTI"

    Arıların mısır ekiminin tamamlanmasının ardından öldüğünü kaydeden Çelik, "Ekimler tamamlanmasının ardından arılarımın zehir aldığını düşünüyorum. Bizim masraflarımız, emeklerimizin nasıl karşılanacağını bilmiyoruz, çaresiziz. Bütün arıcı arkadaşlarımdan tek tek damızlık toplayıp arıcılığa devam etmeye çalışacağım. Bizim ek bir gelirimiz ya da iş yerimiz de yok. Şu anda iki tane uçan arı kaldı. Mısırlar büyümeye başladı, bizim arı ölümlerimiz arttı. Daha önce de Şanlıurfa’da 1000 kovan arım ölmüştü." dedi.

    "ARILAR YASAKLI İLAÇLARDAN DOLAYI ÖLÜYOR"

    Arıcılık yapan Zekeriya Akduman ise ilçede her yıl arı ölümleri gerçekleştiğini kaydederken, "Türkiyede arılar ciddi şekilde zarar görüyor, bir arıcı olarak vicdanım sızlıyor. Arılar yasaklı ilaçlardan dolayı ölüyor."” diye konuştu.

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