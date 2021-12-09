Narkotik köpeği 'Tinga' ile Mustafa Kaya idaresindeki kamyonda yapılan aramalarda, 53 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına Kaya, “Eşya taşıyorum zannediyordum, şok oldum” dedi.

Adana’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda nakliyat kamyonunu uyuşturucu taşındığı şüphesiyle takibe aldı.

Bir süre sonra kamyonu durduran ekipler, narkotik köpeği 'Tinga' ile arama yaptı.

ELE GEÇİRİLENLER

Ev eşyalarının arasında, valizlerin içine gizlenen, 89 paket halinde 53 kilo 350 gram esrar bulundu.

Kamyon şoförü Mustafa Kaya (38), gözaltına alındı.

Adana’da 53 kilo esrarla yakalanan şoför: Eşya taşıyorum zannediyordum VİDEO



“GÖRÜNCE ŞOK OLDUM”

Emniyetteki ifadesinde uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia eden Mustafa Kaya, "Sadece şoförüm. Eşya taşıyorum zannediyordum. Görünce şok oldum, haberim yoktu." dedi.

Adliyeye sevk edilen Mustafa Kaya, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.