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    Adana’da 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt bulundu

    Bir iş yerinin bahçesine gömülü yakıt tanklarının içerisinden, 6 bin 470 litre gümrük kaçağı akaryakıt çıkarıldı.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 11:11
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    Adana’da 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt bulundu

    Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

    Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gümrük kaçağı akaryakıt olduğu bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

    Belirlenen adrese baskın yapıldı.

    Yapılan aramalarda yakıt tanklarının iş yerinin bahçesine gömülü halde olduğu ve köpek kulübeleriyle kamufle edildiği tespit edildi.

    İŞ MAKİNELERİ İLE KAZILDI

    Metal arama dedektörü ile yapılan incelemeler sonucu, yakıt tanklarının gömülü olduğu yer belirlendi.

    Bölge iş makineleri ile kazıldı.

    Yakıt tanklarının içerisinden 6 bin 470 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

    Adana’da 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt bulundu ViDEO

    Adana’da 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt bulundu #1

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Ü.D. ile A.A. isimli iki kişi gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.D. ile A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana’da 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt bulundu #2

    Adana’da 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt bulundu #3

    Adana’da 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt bulundu #4

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    Adana’da 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt bulundu #6

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    Adana’da 6 bin 470 litre kaçak akaryakıt bulundu #8

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