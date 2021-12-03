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    Adana'da 6 yaşındaki kızının önünde darbedilen kadın

    S.İ. isimli kadın, oturduğu apartmanda komşusu Tuğba D. tarafından 6 yaşındaki kızının gözü önünde dövüldü.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 20:24
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    Adana'da 6 yaşındaki kızının önünde darbedilen kadın

    Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde kızıyla birlikte oturduğu apartmana giren S.İ. asansör beklerken, merdivenden inen komşusu Tuğba D., yanlarına geldi.

    Burada aralarında husumet bulunan S.İ. ile Tuğba D. tartışmaya başladı.

    BAŞINI ZEMİNE VURARARK DARBETTİ

    Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Tuğba D., S.İ.’yi yumruklayıp saçını çekerek yere düşürüp, başını defalarca zemine vurdu.

    BAYILANA KADAR DÖVDÜ

    Küçük kızın bağırışlarına ve müdahalesine aldırış etmeyen Tuğba D., S.İ.’yi bayılana kadar dövdü.

    Adana'da 6 yaşındaki kızının önünde darbedilen kadın VİDEO

    DARP RAPORU ALARAK ŞİKAYETÇİ OLDU

    Gürültüleri duyan diğer komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen S.İ., tedavisinin ardından darp raporu alarak Tuğba D.’den şikayetçi oldu.

    Polis merkezine götürülen Tuğba D.’nin ifadesinde, önce S.İ.’nin saldırdığını öne sürdüğü belirtildi.

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