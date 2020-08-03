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Adana'da 600 bin liralık kaçak içki bulundu

Adana'da 600 bin liralık kaçak içki bulundu

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 600 bin lira olan kaçak içki ve etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.