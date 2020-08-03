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    Adana'da 600 bin liralık kaçak içki bulundu

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 600 bin lira olan kaçak içki ve etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 03.08.2020 - 10:32
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    Adana'da 600 bin liralık kaçak içki bulundu

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi'nde kaçak içki imalathanesi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    600 BİN LİRALIK KAÇAK İÇKİ

    Ekipler tarafından adrese yapılan baskında piyasa değeri 600 bin lira olan 2 bin litre etil alkol, 730 şişe kaçak içki, 40 şişe içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

    Olayla ilgili S.Y. isimli zanlı gözaltına alındı.

    Adana'da 600 bin liralık kaçak içki bulundu #1

    Adana'da 600 bin liralık kaçak içki bulundu #2

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