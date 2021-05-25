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    Adana’da 6,4 milyon kaçak makarona el koyuldu

    Polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 11:38
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    Adana’da 6,4 milyon kaçak makarona el koyuldu

    Ülke genelinde kaçakçılığa karşı yürütülen operasyonlar aralıksız sürüyor.

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinin Yenidam ve Yenibey mahallelerinde iki adrese operasyon düzenledi.

    3 GÖZALTI

    Adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

    Adana’da 6,4 milyon kaçak makarona el koyuldu #1

    Adana’da 6,4 milyon kaçak makarona el koyuldu #2

    Adana’da 6,4 milyon kaçak makarona el koyuldu #3

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