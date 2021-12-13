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- Adana’da, 65 kilo esrar ele geçirildi
Adana’da, 65 kilo esrar ele geçirildi
Ceyhan ilçesinde durdurulan kuru üzüm yüklü tırda, çuvalların arasına gizlenmiş halde 65 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 13.12.2021 - 10:23
- Güncelleme : 13.12.2021 - 10:53
Adana’nın Ceyhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, şüphe üzerine kontrol noktasında durdurdukları kuru üzüm yüklü tırda arama yaptı.
119 PAKET HALİNDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik köpeğin tepki vermesi üzerine araçtaki çuvallarda yapılan detaylı aramada, 119 paket halinde 65 kilo esrar ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ekipler, tırdaki Şahin G. (23) ile Mehmet Ö.’yü (32) gözaltına aldı.
Araçtaki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne süren 2 şüpheli, işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.
Adana’da, 65 kilo esrar ele geçirildi VİDEO