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    Adana'da 660 litre sahte içki ele geçirildi.

    Adana’da piyasaya sahte içki süren kişilere yönelik yapılan operasyonda, 660 litre sahte içki ve 220 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
    • 17.11.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:26
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    Adana'da 660 litre sahte içki ele geçirildi.

    Yeni yıla kısa süre kala sahte içki yüzünden ölümler artmaya başladı.

    Türkiye genelinde 5 kişi, zehir tacirlerinin etil alkolle ürettiği sahte içkiler yüzünden yaşamını yitirdi.

    Emniyet güçleri bu kapsamda denetimlerini artırdı.

    Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürdüğünü belirlediği kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.

    660 litre sahte içki ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre operasyonda, baskının yapıldığı adreste ve bir araçta yapılan aramalarda 660 litre sahte içki ve 220 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana da 660 litre sahte içki ele geçirildi. #1

    Adana da 660 litre sahte içki ele geçirildi. #2


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